Rapallo: “Class factor” conquista il pubblico; risate e applausi

Da Enrica Guidotti, docente e addetti stampa Istituto comprensivo Rapallo

In una scuola a rischio chiusura per i pochi iscritti un manipolo di insegnanti appassionati ma frustrati dagli scarsissimi risultati scolastici dei loro alunni decidono di partecipare a un talent show. Lo scopo è vincere e risollevare le sorti della scuola col denaro del premio, valorizzando al contempo le doti degli studenti, ma questi ultimi si mostrano riottosi anche a imparare balletti e imitazioni. Solo la bidella Rosy, aspirante showgirl, cerca in tutti i modi di intrufolarsi ai provini, venendo ogni volta puntualmente smascherata e scartata. Sarà invece proprio lei a salvare la scuola, vincendo la competizione con le sue doti di cantante e permettendo agli improvvisati docenti di ballo e canto di tornare in classe a insegnare Dante e le equazioni.

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