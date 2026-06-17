Ricerca, D’Angelo e Kaabour (Pd): “Dal governo tagli e silenzio, difendere il Cnr e i lavoratori di Genova”

Genova. “Le mobilitazioni dei lavoratori del Cnr richiamano l’attenzione sullo stato di sofferenza della ricerca pubblica italiana e sulle responsabilità di un governo che continua a ignorarne bisogni e aspettative. Difenderne il futuro, a maggior ragione a Genova, che ne ospita un’importante sede, significa difendere il futuro della città e della Liguria”. Lo dichiarano Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria, e SiMohamed Kaabour, consigliere comunale del Partito Democratico a Genova dopo la manifestazione a Roma.

“Mentre il precariato continua a rappresentare una componente strutturale del sistema della ricerca, il Governo prosegue sulla strada dei tagli e del definanziamento degli enti pubblici. Le risorse restano insufficienti e manca una visione capace di valorizzare il lavoro di ricercatori, tecnici e personale amministrativo che ogni giorno tengono in piedi il sistema”.

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