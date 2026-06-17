Special Olympics, iniziata l’avventura in Germania di Alessia Bono: “Sto vivendo un sogno”

Ha preso ufficialmente il via a Saarbrücken, in Germania, l’esperienza di Alessia Bono, atleta della Velocior La Spezia, convocata con la delegazione italiana di canottaggio ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma fino al 21 giugno. La squadra azzurra ha partecipato alla riunione tecnica inaugurale dedicata all’organizzazione delle gare e successivamente alla cerimonia di apertura al Ludwigsparkstadion, che ha visto sfilare migliaia di atleti provenienti da numerosi Paesi europei. Per il canottaggio italiano, a rappresentare la delegazione durante la sfilata è stato Alessandro Aiello della Canottieri Telimar Palermo.

Per Alessia Bono si tratta di un’esperienza speciale, vissuta all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. “Sto vivendo un sogno – queste le parole di Alessia Bono al riguardo – e per l’occasione ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto e mi hanno fatto crescere sia come persona che come atleta: la mia famiglia e in particolare tutta la Canottieri Velocior 1883, dal presidente Gianluca Beverini al consiglio e allo stesso staff tecnico, che mi ha seguito con passione e al medesimo tempo professionalità; dandomi questo grande onore, di rappresentare l’Italia, insieme a tutti i miei compagni di squadra coi quali ci troviamo a meraviglia”.

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