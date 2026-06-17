Valbisagno Smart: al via lo sportello che rafforza e integra la rete dei servizi per famiglie e minori

Genova. È stato presentato oggi presso il Municipio IV Valbisagno Smart, il nuovo sportello gratuito dedicato alle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni e pensato per offrire orientamento, informazioni e supporto nell’accesso ai servizi presenti sul territorio L’iniziativa nasce da un patto di collaborazione tra Municipio IV Media Valbisagno e Associazione Centro Archimede che ha come obiettivo quello di rendere più semplice il rapporto tra cittadini e istituzioni, soprattutto nei casi in cui le famiglie si trovano ad affrontare percorsi complessi o poco conosciuti.

“Valbisagno Smart” rappresenta un esempio concreto di come il welfare di prossimità possa evolversi per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni reali delle famiglie. Oggi sappiamo che la complessità burocratica, la frammentazione delle informazioni e la difficoltà di orientarsi tra servizi diversi rischiano troppo spesso di trasformarsi in fattori di esclusione, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità o attraversa momenti delicati nel percorso di crescita dei propri figli. Rafforzare i punti di accesso ai servizi significa rafforzare i diritti di cittadinanza.

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