Al via “Lun’Aria 2026”, l’estate del Parco Archeologico di Luni tra archeologia, benessere, spettacolo e cultura

Il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni si prepara a vivere una nuova stagione di eventi con “Lun’Aria 2026”, il programma di iniziative promosso dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria per accompagnare il pubblico durante i mesi estivi con esperienze capaci di valorizzare il patrimonio archeologico in modi diversi e coinvolgenti.

L’obiettivo della rassegna è offrire occasioni di incontro che permettano di vivere il sito come spazio aperto alla cultura, alla socialità e al benessere, in cui il fascino della città romana e del paesaggio circostante diventa parte integrante dell’esperienza.

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