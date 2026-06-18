Anpas Liguria approva bilancio e rendicontazione sociale 2025: formazione, giovani e sostegno alle associate al centro delle sfide future

Liguria. A pochi giorni dall’Assemblea regionale, ANPAS Liguria traccia il bilancio dei lavori che hanno visto riuniti a Genova i rappresentanti delle Pubbliche Assistenze del territorio per l’approvazione del bilancio consuntivo e della rendicontazione sociale 2025.

L’Assemblea ha confermato la solidità economica del Comitato regionale e la volontà di investire le risorse disponibili per rafforzare il sistema delle Pubbliche Assistenze liguri, con particolare attenzione alla formazione dei soccorritori, al coinvolgimento delle nuove generazioni, al sostegno delle associate e all’ottimizzazione delle risorse dedicate alla Protezione Civile, per garantire un’organizzazione più agile ed efficace nella risposta alle emergenze e nelle attività a supporto delle comunità.

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