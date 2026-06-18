Anpas Liguria approva il bilancio: al centro formazione, giovani e sostegno alle associate

Genova. A pochi giorni dall’assemblea regionale, Anpas Liguria traccia il bilancio dei lavori che hanno visto riuniti a Genova i rappresentanti delle pubbliche assistenze del territorio per l’approvazione del bilancio consuntivo e della rendicontazione sociale 2025.

L’assemblea ha confermato “la solidità economica del comitato regionale e la volontà di investire le risorse disponibili per rafforzare il sistema delle pubbliche assistenze liguri”, con particolare attenzione alla formazione dei soccorritori, al coinvolgimento delle nuove generazioni, al sostegno delle associate e all’ottimizzazione delle risorse dedicate alla protezione civile, per garantire un’organizzazione più agile ed efficace nella risposta alle emergenze e nelle attività a supporto delle comunità.

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