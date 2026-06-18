Assi di forza, la protesta del comitato “Insieme per la Val Bisagno”: “Non siamo cittadini di serie b”

Genova. Nuovo incontro pubblico per il comitato Insieme per la Val Bisagno, che ha organizzato una assemblea pubblica sullo stile “Wine and Protest” per informare la popolazione sugli aggiornamenti relativi alla mobilitazione portata avanti contro le criticità legate dal progetto degli assi di forza.

“All’inizio dell’assemblea il comitato ha illustrato e spiegato gli ultimi aggiornamenti che si sono verificati in questi mesi, in primis l’assemblea in municipio con la seconda commissione municipale, dove ha partecipato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha evidenziato soprattutto nelle vicinanze dell’opera dello scolmatore del Bisagno che fino a fine cantiere non si può attuare al momento nessuna chiusura e cambiamenti della viabilità inserite nei 4 assi di forza – si legge nel comunicato stampa del comitato – Il comitato stesso su questa dichiarazione si è espresso in modo chiaro che non accettiamo nessuna promessa, qui il progetto non si deve fare né ora né mai in futuro, bisogna attuare in Valle progetti per il trasporto pubblico seri e soprattutto voluti dai residenti e commercianti. Illustrando che in altre zone della città (es. Levante e Ponente) più adatte al suddetto progetto non si fa niente e non c’è neanche un piano lavori per il futuro, e da noi sì, evidenziando che siamo cittadini di serie B, vogliamo rispetto”.

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