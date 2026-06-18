Barriera antintrusione a Marola, l’assemblea boccia le tre fasce orarie. L’alternativa potrebbe essere il varco lato Mirabello

Oltre un centinaio di persone si sono riunite ieri sera nell’area verde di Marola per l’assemblea pubblica convocata contro l’ipotesi di regolamentare il passaggio attraverso la barriera antintrusione all’ingresso della Darsena Duca degli Abruzzi con tre finestre giornaliere di apertura. Una partecipazione ampia e compatta, culminata nell’approvazione all’unanimità di un documento che ribadisce la contrarietà della comunità marolina alle fasce orarie proposte dalla Marina militare, chiede il mantenimento di un accesso al mare il più possibile vicino alle condizioni attuali e avanza una proposta alternativa: tornare, dopo una ventina d’anni, a utilizzare il varco lato Mirabello, che i marolini attraversavano per andare a fare rifornimento a Molo Italia.

Al centro della discussione la proposta illustrata nelle recenti comunicazioni della Marina, che prevede l’apertura della barriera dalle 10 alle 11, dalle 18 alle 19 e dalle 22.30 alle 23.30. Una soluzione che al momento non è ancora operativa, poiché il sistema non è stato collaudato e la barriera resta aperta, ma che ha suscitato la mobilitazione di residenti, diportisti e associazioni della borgata.

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