Benifei (Pd): “In Liguria più turisti ma meno occupati, meno bonus più lavoro stabile”

Genova. “Mentre il turismo ligure continua a crescere in termini di presenze e arrivi, i dati elaborati dalla CGIL su base ISTAT raccontano una realtà preoccupante: nel comparto si registrano circa 10 mila occupati in meno. Un dato che conferma le fragilità strutturali di un settore troppo spesso caratterizzato da precarietà, stagionalità e lavoro nero. Per questo sorprende l’entusiasmo della Regione Liguria di fronte al boom di richieste per i bonus alle assunzioni nel turismo, comunicato all’inizio del mese. Dopo nove anni di utilizzo di questo strumento finanziato anche con fondi europei (in particolare il Fondo Sociale Europeo Plus), l’aumento delle domande non può essere considerato automaticamente un successo”.

“Anzi, dimostra che il sistema non è riuscito a stabilizzare davvero il lavoro nel settore, e i dati presentati ieri dai sindacati ci dicono addirittura che il bonus non riesce neppure a far emergere tutto il nero. La domanda è semplice: la Regione verifica che fine fanno i contratti sostenuti con questi incentivi dopo uno, due o cinque anni? Quanti restano attivi e quanti invece terminano una volta esaurito il bonus? I fondi europei servono a promuovere cambiamenti strutturali, non a sostenere all’infinito un sistema che continua a produrre lavoro precario”.

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