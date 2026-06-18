Camogli: Sublu, inaugurata la terrazza del “Sublimis”

Camogli si conferma una meta prestigiosa per il turismo d’elite. Negli anni, infatti, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi fiore all’occhiello da sempre, si sono aggiunte altre strutture alberghiere come il Sublimis Boutique Hotel, affacciato sul mare, che stasera ha ufficialmente aperto al pubblico la nuova Terrazza Sublu, vero e proprio manifesto di design e riqualificazione, pensato per sottolineare la bellezza del Golfo Paradiso.

“La terrazza panoramica, aperta anche al pubblico esterno per l’aperitivo, è il frutto del lavoro di tante persone, che ringrazio per l’impegno. Camogli è un luogo bellissimo, dove la natura è meravigliosa e il Sublimis con questa proiezione sul mare offre una visione magica” ha detto Gabriele Pregnolato, cluster manager Liguria. Sara Digiesi, Ceo di BWH Hotels, ha sottolineato quanto il Sublimis, offrendo esperienze privilegiate anche ad una clientela internazionale, si inserisca perfettamente nella filosofia dell’azienda. Giovanni Anelli, sindaco di Camogli, ha apprezzato la location e l’impegno di chi investe in strutture di alto livello in un luogo che merita. Ha anche richiamato l’impegno dell’amministrazione in progetti come quello della diga soffolta.

Per il Comune presenti il vicesindaco Lorenzo Ghisoli, il presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura Paolo Terrile, la assessore al Commercio Cristina Gambazza.

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