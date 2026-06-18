Centri storici, al via le “passeggiate urbanistiche”. Coppola: “Lettura collettiva dei quartieri per costruire nuove tutele”

Genova. Una città policentrica, dove il concetto di “centro storico” supera i confini tradizionali del perimetro Unesco per abbracciare le tante anime che oggi, esattamente da in secolo, compongono la Grande Genova. Da questa base parte il progetto delle “passeggiate urbanistiche“, presentato questa mattina dall’assessora Francesca Coppola, che vedranno delle vere e proprie esplorazioni all’interno delle parti più antiche dei quartiere genovesi per limare e circoscrivere le identità e la memoria dei territori urbani, che poi saranno definite all’interno del nuovo Piano urbanistico comunale.

L’iniziativa, che si inserisce nella “visione” della “città dei 15 minuti”, delega della stessa Coppola, punta quindi ad iniziare un percorso di condivisione sui territori per tracciare nuovi confini di tutela per le parti più storiche e identitarie di Genova. “Le passeggiate urbanistiche nascono da un’idea semplice: la città non si comprende soltanto dalle mappe, ma camminandola insieme – spiega l’assessora all’Urbanistica – Attraverso queste passeggiate costruiremo una lettura collettiva dei quartieri, riconoscendo i luoghi, le relazioni, le memorie e gli spazi che le comunità considerano centrali per la propria identità. Definire i perimetri dei centri storici significa dare valore a questi elementi e tradurli in scelte urbanistiche. Non stiamo tracciando linee che separano, ma riconoscendo ciò che tiene insieme una comunità. Vogliamo costruire un Piano Urbanistico Comunale più vicino alla città reale e ai suoi abitanti, perché la pianificazione non sia un esercizio tecnico distante dai territori, ma uno strumento capace di ascoltare, comprendere e accompagnare le trasformazioni della città”.

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