Design, luce e vivibilità: Sanlorenzo presenta il nuovo SL80A

Sanlorenzo presenta il nuovo SL80A, uno yacht che punta a coniugare eleganza, innovazione e vivibilità in una dimensione più compatta rispetto ai modelli di punta del cantiere spezzino. Svelato oggi alla Spezia, il nuovo modello rappresenta l’evoluzione della storica linea SL e introduce anche nella fascia degli 80 piedi l’architettura asimmetrica che negli ultimi anni è diventata uno degli elementi distintivi del marchio.

L’imbarcazione, lunga meno di 24 metri, è stata progettata per offrire la sensazione di spazio tipica di yacht di dimensioni superiori. La particolare configurazione asimmetrica consente infatti di ampliare gli ambienti interni e migliorare il collegamento con gli spazi esterni, aumentando la vivibilità a bordo fino al 20%.

Ampie vetrate, ambienti luminosi e una distribuzione degli spazi studiata per favorire comfort e convivialità caratterizzano il nuovo modello, che dispone di quattro cabine per gli ospiti, inclusa una suite armatoriale a tutto baglio. Gli interni, firmati da Zuccon International Project, puntano su materiali naturali e dettagli ricercati, con il noce thailandese protagonista degli arredi.

«SL80A rappresenta l’essenza della nostra filosofia», ha dichiarato l’amministratore delegato Tommaso Vincenzi, spiegando come il progetto sia stato concepito per racchiudere in uno yacht più accessibile le qualità che hanno reso celebre la gamma Sanlorenzo.

Per il cantiere, il nuovo modello segna un ulteriore passo nell’evoluzione di una linea che da oltre quarant’anni rappresenta uno dei simboli della nautica di lusso italiana. Con SL80A, Sanlorenzo guarda anche a una nuova generazione di armatori, proponendo uno yacht pensato per vivere il mare in modo più diretto, senza rinunciare a stile, comfort e qualità costruttiva.