I bambine della scuole dell’infanzia ospiti della Croce Verde di Pignone per una mattinata dedicata al primo soccorso

Questa mattina i bambini della scuola dell’infanzia “Don Vando Cabano” hanno fatto visita alla sede della Pubblica assistenza Croce Verde di Pignone per una mattinata dedicata al primo soccorso, organizzata insieme al Soccorso Alpino e al 118. Data la giovanissima età degli alunni non si è parlato di manovre di rianimazione, ma gli operatori hanno spiegato come riconoscere una situazione di emergenza e come chiamare correttamente il 112 se un amico o un adulto si sente male. I piccoli hanno potuto vedere da vicino e sperimentare alcune attività: dalla misurazione della saturazione all’uso del collare cervicale e della tavola spinale, fino alla posizione laterale di sicurezza. Successivamente, i tecnici del Soccorso Alpino hanno mostrato il loro mezzo fuoristrada UAZ e spiegato il funzionamento del drone con termocamera, utilizzato per le ricerche notturne. Tra sirene, una merenda e un piccolo gadget regalato dalla Croce Verde, i bambini hanno concluso la giornata con entusiasmo.

La Croce Verde di Pignone ha voluto ringraziare i propri volontari, le maestre, il Soccorso Alpino e il 118 per la collaborazione. L’associazione ha inoltre ricordato il prossimo appuntamento: il 4 luglio si terrà una festa in piazza per l’inaugurazione della nuova ambulanza, a cui è invitata tutta la cittadinanza.

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