I confini tra giovani e adulti e il concetto di incanto: il primo giorno degli spezzini alla maturità

C’è chi ha trascorso l’ultima notte prima dell’esame quasi senza chiudere occhio, con l’ansia a tenere compagnia fino alle prime luci dell’alba e il sonno ancora negli occhi al momento di varcare il cancello della scuola. E c’è chi, invece, ha scelto di vivere fino all’ultimo quelle ore di attesa insieme agli amici, tra risate, emozioni e qualche inevitabile timore per un giorno destinato a rimanere nella memoria. Per tutti, però, quella di questa mattina ha rappresentato una tappa simbolica: il passaggio conclusivo dell’adolescenza e l’ingresso in una nuova fase della vita. Erano 1.643 i ragazzi e le ragazze della provincia della Spezia chiamati ad affrontare la prima prova della maturità, il primo appuntamento di un esame uguale in tutta Italia e per ogni indirizzo di studio.

Tra la sorpresa di autori inattesi, fino al sospiro di sollievo per i temi di attualità, sempre un buon piano B per chi ha fantasia e voglia di cimentarsi nella scrittura, Città della Spezia anche quest’anno ha voluto raccogliere sensazioni e pareri di alcuni dei ragazzi spezzini impegnati questa mattina agli esami di maturità, dal Liceo Classico Lorenzo Costa, passando per il Liceo Scientifico Antonio Pacinotti e l’Istituto Professionale Einaudi-Chiodo, colpito fortemente negli scorsi mesi dalla tragedia accorsa allo studente Abanoub Youssef, ucciso dal compagno di classe Zouhair Atif durante l’orario scolastico.

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