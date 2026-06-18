Investito e ucciso in corso Italia, sabato i funerali di Edoardo Corrieri. Gli amici: “Un eroe coraggioso e altruista”

Genova. Si terranno sabato 20 giugno alle 11.30 nella chiesa di San Pietro alla Foce i funerali di Edoardo Corrieri, il 29enne investito e ucciso sabato mattina in corso Italia dal coetaneo Vincenzo Rametta. Il via libera è arrivato dopo l’autopsia eseguita ieri dal medico legale Francesco Ventura. Il rosario sarà celebrato venerdì 19 giugno alle 17.30, sempre nella chiesa di San Pietro alla Foce in via Nizza.

E sono già numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sotto il suo necrologio online. “Il coraggio, unito al profondo senso di giustizia e protezione, non verrà mai dimenticato. La città parla di te, l’Italia racconta del tuo atto eroico. Edoardo, giovane grande uomo. Riposa in pace”, scrive Davide Frino.

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