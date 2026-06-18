La sindaca Salis incontra l’ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono

Genova. Questa mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza a Palazzo Tursi l’ambasciatrice del Giappone in Italia, Hikariko Ono, in visita nel capoluogo ligure

Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui rapporti di amicizia e collaborazione che, da tempo, legano Genova e il Giappone, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo nei settori della cultura, dell’innovazione tecnologica, della ricerca, degli scambi economici e dello sport.

» leggi tutto su www.genova24.it