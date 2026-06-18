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La sindaca Salis incontra l’ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono

La sindaca Salis incontra l’ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono

Generico giugno 2026

Genova. Questa mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza a Palazzo Tursi l’ambasciatrice del Giappone in Italia, Hikariko Ono, in visita nel capoluogo ligure

Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui rapporti di amicizia e collaborazione che, da tempo, legano Genova e il Giappone, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo nei settori della cultura, dell’innovazione tecnologica, della ricerca, degli scambi economici e dello sport.

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