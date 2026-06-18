L’estate cairese si accende al Castello: approvato il calendario del primo mese di eventi

Cairo Montenotte. Al via l’Estate Cairese al castello: la Giunta ha approvato il calendario preliminare delle iniziative ritenute idonee.

Lo scorso mese di aprile, per ridare nuova vitalità al complesso storico, l’Amministrazione, nell’ambito della programmazione coordinata degli eventi aveva avviato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche, ricreative e di valorizzazione del territorio, da svolgersi presso gli spazi del Castello comunale. Eventi e attività complementari e non sostitutive rispetto a quelli già presenti e consolidati nel centro cittadino e nelle frazioni, con la finalità di favorire integrazione, sinergie e una proposta estiva più ampia, evitando sovrapposizioni improprie e garantendo coerenza con la programmazione comunale complessiva.

Il periodo di riferimento per la programmazione delle iniziative è individuato indicativamente dal 15 giugno al 15 settembre, escludendo le giornate dal 9 luglio 2026 al 12 luglio 2026 (Sagra della Tira) e dal 5 agosto 2026 al 10 agosto 2026 (Cairo Medievale).

Diverse le le iniziative proposte da associazioni ed enti del Terzo Settore; operatori culturali, artistici e creativi; soggetti pubblici e imprese e operatori economici che costituiscono un’importante occasione per sperimentare modalità di utilizzo degli spazi recentemente riqualificati e per consolidare il ruolo del Castello quale luogo di aggregazione, promozione culturale e valorizzazione dell’identità cittadina.

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