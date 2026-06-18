L’idea Turati (che piace al Catanzaro) e le possibili chance di Toscano e Vivarini: lo Spezia di Angelozzi ora al passo panchina

Dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare ufficialmente alla guida dell’area tecnica dello Spezia, ma Guido Angelozzi è già con la testa immersa nella sua terza avventura in maglia bianca. Una storia che riparte in un momento profondamente diverso rispetto alle precedenti parentesi: stavolta non c’è una squadra da consolidare o un progetto da rifinire, ma un’intera identità da ricostruire dopo il trauma della retrocessione in Serie C. Ripartire non sarà semplice, perché una caduta lascia inevitabilmente scorie, dubbi e macerie sportive da sistemare. E il primo, fondamentale, mattone del nuovo ciclo sarà la scelta dell’allenatore. Un terreno sul quale Angelozzi, nel corso della sua lunga carriera, ha spesso dimostrato particolare sensibilità. La capacità di individuare uomini prima ancora che tecnici, di leggere il potenziale dietro profili meno celebrati, è sempre stata una delle sue qualità più riconosciute. Per questo motivo il nome di Marco Turati appare quasi come un profilo angelozziano per definizione: giovane, ambizioso, con idee moderne e con quella voglia di affermarsi che spesso ha convinto il dirigente siciliano a puntare su scommesse apparentemente rischiose.

E poi c’è un filo invisibile che lega Turati allo Spezia e, soprattutto, allo stesso Angelozzi. Il giovane allenatore, infatti, aveva già respirato l’aria di Follo nel biennio che ha cambiato la storia recente del club, quello di Vincenzo Italiano. Era il primo Spezia dell’era Italiano, un allenatore ancora sconosciuto ai più ma che Angelozzi aveva deciso di sostenere anche nei momenti più complicati. Turati entrò nello staff tecnico in corsa e visse dall’interno quella cavalcata che avrebbe portato alla storica promozione in Serie A. C’è anche un episodio che oggi assume quasi il valore di un simbolo. Dopo la sconfitta contro il Trapani, quando le critiche attorno a Italiano iniziavano a diventare sempre più rumorose, fu proprio Angelozzi a presentarsi davanti ai cancelli del centro Picco per difendere pubblicamente il suo allenatore. Non una semplice presa di posizione, ma la difesa di un’idea di calcio e di un uomo nel quale aveva riconosciuto qualcosa prima degli altri. Il tempo gli diede ragione. Oggi, in una sorta di curioso gioco del destino, davanti a lui potrebbe ritrovarsi un altro tecnico giovane, che di quell’esperienza è stato spettatore privilegiato e che di quel percorso potrebbe voler ripercorrere alcune tracce.

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