Lions Club Alassio Baia del Sole, avvicendamento alla presidenza tra Maurizio Cova e Paola Bottiroli

Alassio. Nella cornice della baia di Alassio si è svolta la tradizionale Charter del Club, appuntamento che ha coinciso con il passaggio di consegne della “campana” tra il presidente uscente Maurizio Cova e la nuova presidente Paola Bottiroli.

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 140 persone: numerosi soci, cuccioli Lions, familiari ed amici, insieme ai rappresentanti delle autorità locali civili e militari del territorio, delle associazioni locali, nonchè soci provenienti da altri Club Lions e, graditi ospiti , i nostri gemelli francesi del Lions Club Ratuelle di Saint Tropez , la cui presenza ha ulteriormente rafforzato il valore di amicizia e collaborazione che caratterizza il lionismo internazionale.

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