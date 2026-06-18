Meteo, sulla Liguria ancora tempo soleggiato e temperature sopra la media

Liguria. Proseguono l’espansione ed il consolidamento del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull’Europa, determinando condizioni di stabilità diffusa e con temperature ben oltre la media del periodo.
Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 18 giugno avremo al mattino cieli sereni su tutta la regione; da segnalare solo qualche cumulo sul Mar Ligure, in diradamento già a metà mattinata. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con isolate coperture nuvolose attese solo sulle Alpi Liguri al confine con la Francia.