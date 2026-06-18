Nell’estate di Ameglia ci saranno anche Lillo, Pif e Nicola Gratteri

Presentato questa mattina ad Ameglia il ricco calendario delle iniziative estive organizzato dal Comune con Protezione civile, le Pro Loco e Vivere Fiumaretta, oltre a Dario Vergassola che anche quest’anno proporrà “Fiumi di Parole” con ospiti d’eccezione. “Il cartellone – hanno spiegato il sindaco Galazzo e gli assessori Ratti e Fontana – è il frutto dell’impegno congiunto degli enti e delle associazioni che operano instancabilmente sul territorio e che con crescente entusiasmo contribuiscono a dare il senso di socialità e di svago alle tantissime iniziative proposte. A loro va il grazie del Comune all’insegna dell’amicizia e della reciproca collaborazione. Abbiamo in serbo ancora delle sorprese che andranno ad integrare un programma già fin troppo denso di eventi che speriamo possano rendere più gradevole il soggiorno nel nostro territorio”. Oltre 100 iniziative per promuovere la socialità e l’intrattenimento nei borghi e nelle frazioni di Ameglia. Le piazze, il lungofiume, le vie e i luoghi cari al patrimonio ambientale e artistico diventano i teatri naturali delle tante occasioni della proposta dell’Estate 2026 voluta e coordinata dal Comune di Ameglia.

Si inizia sabato 20 giugno con “la Notte Romantica” promossa a livello nazionale dall’Ass. I Borghi più belli d’Italia e col rinnovo della Strada Poetica in via Don Calisto De Marchi a Montemarcello che quest’anno avrà come tema la natura. Dopo il debutto ed il grande successo ottenuto lo scorso anno, nei giorni venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio, in Piazza delle Capitanerie a Bocca di Magra, si terrà la seconda edizione della rassegna “Fiumi di parole”: Dario Vergassola, direttore artistico e conduttore delle tre serate, con lo stile anticonformista ed ironico che lo contraddistingue, intervisterà personaggi di grande rilievo nazionale. Si comincia venerdì 17 luglio con Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, attore, autore e regista, che con delicatezza, ironia e profondità riesce a trattare temi seri ed importanti senza scadere mai nella retorica. Sabato 18 luglio risate assicurate con il poliedrico Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, attore, comico, sceneggiatore, regista, cantante, conduttore ed anche fumettista. Ed infine domenica 19 luglio la rassegna si concluderà con la presenza di un ospite illustre, il Magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed uno dei magistrati più esposti nella lotta alle mafie. Tornano anche alcuni appuntamenti costruiti nel corso degli ultimi anni e che si sono consolidati grazie alla crescita della fruizione e del gradimento del pubblico: “Mitili divini” (4 – 5 luglio) con le degustazioni dei migliori produttori vitivinicoli locali, con manifestazioni di show cooking e assaggi delle specialità spezzine, in primis dei muscoli che non mancano mai nelle tavole liguri. Quindi il “Concerto in bianco e blu” diretto dal maestro francese Michael Cousteau a Montemarcello (30 luglio), giunto alla sua quarta edizione, con un programma di inedito interesse: i collegamenti tra il grandissimo salisburghese W.A. Mozart e il compositore ligure Pasquale Anfossi di Taggia.

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