Pechino, Liguria ospite al China International Supply Chain Expo dal 21 al 24 giugno

Genova. Dal 21 al 24 giugno Regione Liguria sarà a Pechino come ospite d’onore della quarta edizione di CISCE – China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain e quest’anno in particolare alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell’energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura.

Oltre alla Liguria, invitata dal CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) e la cui presenza all’evento è stata supportata da Spediporto, saranno ospiti d’onore dell’edizione 2026 anche l’Australia e la regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

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