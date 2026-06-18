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Economia

Pechino, Liguria ospite al China International Supply Chain Expo dal 21 al 24 giugno

Pechino, Liguria ospite al China International Supply Chain Expo dal 21 al 24 giugno

Generico giugno 2026

Genova. Dal 21 al 24 giugno Regione Liguria sarà a Pechino come ospite d’onore della quarta edizione di CISCE – China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain e quest’anno in particolare alle catene della manifattura avanzata, dell’agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell’energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura.

Oltre alla Liguria, invitata dal CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) e la cui presenza all’evento è stata supportata da Spediporto, saranno ospiti d’onore dell’edizione 2026 anche l’Australia e la regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

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