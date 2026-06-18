Piano sociosanitario, Cgil Liguria: “Con la Regione ennesimo incontro infruttuoso”

Liguria. “Ennesimo ed inutile incontro sul piano socio sanitario con la Regione Liguria” è la valutazione del Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà sulla riunione che si è svolta ieri in Regione sul Piano sociale integrato regionale che ha la funzione di definire gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale.

“Il Piano non definisce il personale necessario per essere attuato e quello per portare avanti la riforma, non esplicita le risorse messe a disposizione, non definisce i leps che sono essenziali per l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie e per definire la qualità dei servizi”.

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