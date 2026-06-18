Porto e ponente, grande partecipazione all’assemblea pubblica. Avs: “Pronti a batterci”

Genova. Grande partecipazione popolare all’assemblea pubblica a Pra’ sul futuro del ponente genovese e sul progetto di espansione portuale, organizzata dal Coordinamento dei comitati del Ponente e dalla Rete Liguria Comitati Bene Comune.

“Porteremo avanti le richieste dei cittadini nelle sedi istituzionali, in Regione e in Comune. Dal territorio è emersa l’intenzione di opporsi contro nuovi riempimenti portuali e di chiedere risarcimenti per l’usura delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Due istanze che condividiamo a pieno, considerando che da anni il Ponente di Genova sopporta pesanti servitù e che il terminale è attivo solo per il 60% dei traffici rispetto alla sua piena potenzialità”, dichiara Selena Candia, capogruppo regionale di Avs.

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