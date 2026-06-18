San Colombano: verso il restauro della Trinità di Aveggio

Il sindaco di San Colombano Claudio Solari si è attivato per fare analizzare da esperti, e successivamente far restaurare, la statua della Trinità di Aveggio che da sette anni non può essere portata in processione, proprio per le sue condizioni.

L’opera è costituita da canniccio rivestito di gesso; si tratta di un gruppo scultoreo pregevole; riprende con particolare fedeltà quello del Maragliano presente nell’Oratorio della Santissima Trinità di Lavagna. Dopo l’esame dei periti e il preventivo per restaurare la Trinità di autore ignoto, potrà essere stabilito un piano finanziario per procedere al restauro con l’aiuto di tutti e il sostegno, anche economico, della Soprintendenza.

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