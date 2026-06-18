Savona, rifacimento della segnaletica in piazza Giulio: sarà invertito il senso di marcia nella via interna al parcheggio

Savona. Gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, in corso a Savona da qualche settimana, arrivano in piazza Giulio.
Nella giornata di domani, venerdì 19 giugno, infatti, gli operai della ditta incaricata dei lavori rinnoveranno il disegno sull’asfalto di stalli e segnaletica, ma, con l’occasione, provvederanno anche a ridisegnare l’accesso all’area del parcheggio invertendo il senso di marcia della via interna, quella lato corso Italia che dalla piazza consente l’immissione in via Niella.