Schianto mortale auto-moto in via Perlasca, la vittima è la 25enne Elisa Bozzano

Genova. Si chiamava Elisa Bozzano e aveva 25 anni la vittima del violentissimo schianto avvenuto ieri sera intorno alle 21.20 in via Perlasca, all’intersezione con via Ponte Polcevera. Uno scontro frontale tra uno scooter e un’auto che non ha lasciato scampo alla ragazza.

Gli accertamenti sulla dinamica sono stati avviati dal nucleo infortunistica della polizia locale di Genova. Secondo la prima ricostruzione, la moto – una Kawasaki Z650 guidata dalla 25enne – procedeva in direzione monte. In direzione opposta stava marciando una Lancia Ypsilon: il conducente, per cause da chiarire, avrebbe invaso la sua corsia. L’impatto è stato così forte da sbalzare la ragazza a diversi metri di distanza, procurandole traumi letali.

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