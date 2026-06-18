Sori: “Una boccata d’Arte”, presentazione del progetto diffuso

Da Francesca Benvenuto, assessore alla Comunicazione del Comune di Sori

Saluti del Sindaco Marco Visca, ha voluto che Sori fosse uno dei venti borghi italiani, appartenenti a venti regioni diverse, a ospitare la settima edizione del progetto diffuso “Una Boccata d’Arte”, a cura della Fondazione Elpis, di cui è venuto a conoscenza dalla sorese Emilia Lodigiani. Il Sindaco sottolinea: «La tematica scelta dall’artista Dominique White riguarda gli ex voto, non solo come culto, ma anche come tradizione popolare della nostra zona, che prende forma in maniera moderna».

Il Sindaco legge poi il messaggio di saluto del Vicepresidente della Regione Liguria, Avv. Simona Ferro, che per impegni istituzionali non ha potuto essere presente, ma ha sottolineato: «Iniziative come questa rappresentano un’importante occasione di crescita culturale e di confronto, capaci di arricchire la vita della comunità e di far conoscere il patrimonio umano e paesaggistico del nostro territorio a un pubblico sempre più ampio».

Porta i saluti della Fondazione Elpis la Direttrice, Dott.ssa Marcella Ferrari. Interviene poi la Curatrice regionale della Fondazione, Dott.ssa Valentina Buzzi, che illustra il progetto. L’iniziativa si ispira agli ex voto dei naviganti attraverso ricerche d’archivio e incontri con figure locali: Aldo Pezzana dell’Oratorio di Sant’Erasmo, la Dott.ssa Farida Simonetti, curatrice dell’esposizione degli ex voto presso il Chiostro del Santuario di N.S. del Boschetto di Camogli e il Comandante Bruno Sacella, Direttore del Museo Marinaro di Camogli.

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