Stazioni Marittime, traffici stabili grazie al comparto crociere: bilancio in utile

Genova. L’assemblea degli azionisti di Stazioni Marittime ha approvato il bilancio di esercizio 2025. L’anno si è chiuso con un utile netto di 2.476.486 euro e un valore della produzione che si è attestato a 30.063.510 euro, superando la soglia dei 30 milioni di euro, mentre il cash flow ha raggiunto circa 7,4 milioni di euro.

I dati sul traffico descrivono un andamento in linea con le previsioni, registrando il transito complessivo di 3.883.923 passeggeri nel Porto di Genova, dato che segna una crescita dello 0,4% rispetto all’anno precedente.

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