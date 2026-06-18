Termovalorizzatore, Bucci: “Se il territorio dice no significa che non è interessato ai benefici. Deciderà la Regione”

Valbormida. “Il 30 giugno si avvicina, vedremo cosa arriverà entro quella data e poi ne parleremo”. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in visita ieri, 17 giugno, alle realtà produttive di Dego risponde ai microfoni di Ivg.it in merito all’iter per la realizzazione del termovalorizzatore.
E’ fissato a fine mese, infatti, il termine per l’invio delle proposte da parte di soggetti economici qualificati che dovranno illustrare il progetto di fattibilità e il piano economico finanziario. All’avviso esplorativo dei mesi scorsi hanno risposto A2A Ambiente per l’ex Acna di Cengio, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, RTI EcoEridania – Italiana Coke per il sito di Cairo.