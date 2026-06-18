Via alla demolizione delle Carducci. E per i soldi del secondo lotto la sindaca guarda alla Regione: “Bucci uomo di parola, mi aspetto supporto”

Hanno preso il via stamani le operazioni di demolizione delle scuole Carducci di Sarzana, completamento delle attività previste nell’ambito del lotto 1B del progetto di sostituzione edilizia del complesso scolastico sarzanese (intervento da 10 milioni e mezzo in tutto), che nel 2024 ha portato all’apertura della nuova scuola Poggi. In vista della demolizione, nelle scorse settimane sono state completate le operazioni preliminari di sgombero degli arredi, oltre alla rimozione e alla bonifica dei materiali presenti in copertura e nella centrale termica. I lavori, affidati da Ire Spa per conto del Comune di Sarzana alle imprese Bonfiglio e Sana, hanno un importo complessivo di poco superiore ai 300mila euro. Al termine della demolizione, il cui completamento è stato fissato a non oltre il 30 giugno per non perdere un finanziamento del Gse da un milione e mezzo (parte dei 10,5 complessivi), sarà avviato il recupero dei circa 4.500 metri cubi di materiale derivante dalle macerie, che verrà trasformato in aggregato riciclato e qualificato per essere successivamente impiegato nella sistemazione delle aree esterne e nella realizzazione delle recinzioni perimetrali lungo via San Bartolomeo. “Al fine di preservare e proteggere le strutture del nuovo edificio scolastico saranno adottate specifiche tecniche di demolizione controllata. Per ridurre il rischio di proiezione accidentale di frammenti o materiali saranno utilizzati appositi teli in gomma sostenuti da autogru, mentre per limitare la dispersione delle polveri saranno impiegati cannoni nebulizzatori e lance ad acqua per limitare la dispersione delle polveri”, ha detto stamani il Rup, ing. Flavio Barbieri, di Ire, che ha dato ampie rassicurazioni anche sull’aspetto dell’esposizione ai rumori degli studenti delle medie, impegnati nei prossimi giorni negli orali: “La nuova scuola è molto insonorizzata ed è possibile che non se ne accorgano nemmeno, tra l’altro gli esami vengono fatti sull’altro lato, non nelle vicinanze de cantiere”.















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