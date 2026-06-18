Via Perlasca, dopo la tragedia riparte l’appello: “La viabilità di sponda deve tornare a senso unico”

Genova. Riportare a senso unico via Perlasca e la viabilità di sponda del Polcevera, com’era prima del crollo del ponte Morandi. È l’appello che si solleva da più parti, ancora più forte dopo l’ennesimo incidente stradale sulla strada di scorrimento, il secondo con esito mortale in meno di un anno, costato la vita alla 25enne Elisa Bozzano.
L’istituzione del doppio senso su via Perlasca, via 30 Giugno, via Polonio e via San Donà di Piave risale ai mesi successivi alla catastrofe del 14 agosto 2018, quando la Valpolcevera si ritrovò tagliata in due. Ma poi, nonostante il ritorno alla normalità nel 2020, l’assetto originario non è mai più stato ripristinato.