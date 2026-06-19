Andrea Di Mari all’Albingaunia, è reunion con Cocco: “Ha influito molto nella scelta”

Albenga. L’arrivo di Andrea Di Mari all’Albingaunia sa un po’ di reunion. Ma non tanto con la città, perché l’attaccante ha praticamente vestito sempre una maglia giallonera per rappresentare Alassio. Per lui, infatti, si è concluso un lungo percorso partito dai primi calci fino ad arrivare alla prima squadra, riuscendo a centrare il ritorno in Promozione. Tranne per una parentesi a Pietra Ligure, voluto fortemente da mister Matteo Cocco, così come lo ha rivoluto adesso in bianconero. È questa la reunion? Sì, ma si deve andare ancora più indietro nel tempo.

Tra il 2016 e il 2018, nei suoi primi periodi in attività agonistica, il classe 2002 ha lavorato insieme ad un giovanissimo Cocco proprio nella Baia Alassio. E la foto di copertina rappresenta proprio un momento catturato del passato alassino. Di Mari ha sempre avuto un ottimo ricordo di quelle esperienze, reputandole importanti per il suo percorso di crescita. Come conferma lui stesso: “Non nego che ha influito molto sulla scelta. Lo stimo molto come allenatore e come persona e spero di poter togliermi delle soddisfazioni insieme a lui e insieme a questa piazza che vive di calcio”.

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