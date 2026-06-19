Angelozzi alla Spezia martedì per la firma sul contratto e l’inizio della rivoluzione

Ha firmato la risoluzione del contratto nella tarda serata di ieri Guido Angelozzi, che da questo momento è ufficialmente libero dall’accordo sottoscritto con il Cagliari appena un anno fa. Legato inizialmente al club del presidente Tommaso Giulini fino al 30 giugno 2027, il dirigente siciliano ha messo la parola fine al suo rapporto con la società rossoblù dopo giorni di trattative lunghe e complesse, culminate con il raggiungimento di un’intesa economica che ha permesso di anticipare la naturale scadenza dell’accordo. Una separazione arrivata a circa due settimane dall’esonero deciso dal Cagliari, che ha aperto definitivamente la strada al ritorno di Angelozzi allo Spezia.

Per il direttore si tratta infatti della terza esperienza in maglia bianca, un ritorno costruito passo dopo passo nel corso delle ultime settimane attraverso un dialogo costante con Charlie Stillitano, con il quale è stata trovata una convergenza totale sia sugli aspetti contrattuali sia, soprattutto, sulla visione del futuro del club. Ora non restano più ostacoli: Angelozzi può iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in riva al Golfo. L’arrivo alla Spezia è previsto all’inizio della prossima settimana, con la giornata di martedì che rappresenta al momento l’ipotesi più concreta. Prima, però, il dirigente dovrà completare il trasferimento dalla casa che lo ha ospitato durante l’ultimo anno in Sardegna e sistemare alcuni impegni personali nella sua Catania. Poi sarà tempo di tuffarsi completamente nella nuova sfida, forse la più delicata della sua carriera recente: la ricostruzione di uno Spezia chiamato a rialzarsi dopo la retrocessione e a ridisegnare il proprio futuro. La scelta di accettare un doppio salto all’indietro, dalla Serie A alla Serie C, nasce dalla fiducia riposta nel progetto illustrato da Charlie Stillitano. Un piano pluriennale, ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di riportare lo Spezia in quella Serie A che Angelozzi, paradossalmente, aveva contribuito a conquistare senza però viverne direttamente l’esperienza, avendo lasciato il club prima dello storico esordio nella massima categoria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com