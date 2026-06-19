Blackout a Riomaggiore, Corniglia e Vernazza: guasto sulla linea di media tensione

Centinaia di utenti senza corrente a Riomaggiore, Corniglia e Vernazza nelle Cinque Terre oggi pomeriggio. La causa è dovuta a un guasto sulla media tensione che si è verificato dopo le 17. E-Distribuzione ha operato da remoto, la disalimentazione è durata all’incirca 40 minuti e attorno alle 18 la situazione era tornata alla normalità. I tecnici hanno proseguito nella ricerca del punto esatto dell’origine del guasto.

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