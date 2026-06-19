Campo in ferro, Cimino: “Area bonificata, sarà restituita alla città”. Abitanti critici: “Non si confonda fitorimediazione sperimentale con bonifica”

Il futuro del Campo in ferro e il progetto Basi blu sono stati due dei temi toccati dall’assessore ai Rapporti con le forze armate Pietro Antonio Cimino durante l’assemblea pubblica che si è svolta a Marola l’altro ieri per trovare soluzioni alternative alla chiusura da parte della Marina militare del varco di Ponente della Darsena Duca degli Abruzzi. Parole dette sul finale dell’incontro, che hanno però acceso il dibattito tra i cittadini presenti, soprattutto sul tema della bonifica del Campo in ferro, dove non sono mancate reazioni critiche rispetto alla ricostruzione fornita.

“Per quanto riguarda il Campo in ferro, quando sarà certificata la bonifica già svolta, l’area sarà coperta di cemento e sarà restituita alla città”, ha dichiarato Cimino, collegando il completamento dell’iter tecnico-amministrativo alla successiva fase di restituzione dell’area al tessuto urbano. L’assessore ha poi aggiunto un passaggio sul progetto Basi blu, sottolineando la necessità di un maggiore coinvolgimento istituzionale: “Ho sollecitato affinché lo Stato maggiore della Marina venga a presentare il progetto alla città”.

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