Chiavari: a Villa Rocca arrivano i peluche di Cocca, la tartaruga simbolo del parco

Il Parco Rocca di Chiavari si prepara all’estate con alcune novità pensate per rendere ancora più piacevole la visita. Tra i vialetti fioriti, il giardino attrezzato con ombrelloni e il laghetto delle tartarughe, il parco si conferma uno spazio dedicato al relax e al tempo libero. La principale novità è l’arrivo dei peluche di Cocca, la tartaruga simbolo del Parco Rocca. I gadget, pensati per grandi e piccoli, sono disponibili per l’acquisto direttamente all’interno del parco come ricordo della visita o idea regalo.

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