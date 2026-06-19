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Chiavari: a Villa Rocca arrivano i peluche di Cocca, la tartaruga simbolo del parco

Chiavari: a Villa Rocca arrivano i peluche di Cocca, la tartaruga simbolo del parco

Generico giugno 2026

Il Parco Rocca di Chiavari si prepara all’estate con alcune novità pensate per rendere ancora più piacevole la visita. Tra i vialetti fioriti, il giardino attrezzato con ombrelloni e il laghetto delle tartarughe, il parco si conferma uno spazio dedicato al relax e al tempo libero. La principale novità è l’arrivo dei peluche di Cocca, la tartaruga simbolo del Parco Rocca. I gadget, pensati per grandi e piccoli, sono disponibili per l’acquisto direttamente all’interno del parco come ricordo della visita o idea regalo.

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