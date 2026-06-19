Chiavari-Sestri: il Gambero rosso premia la gelateria “100% Naturale”

L’azienda ligure guidata da Luca Pannozzo riceve il Premio Speciale Iceteam 1927 Cattabriga “Miglior Gelato Gastronomico” nella Guida Gelaterie d’Italia 2026 di Gambero Rosso.
“100% Naturale” conquista un importante riconoscimento nazionale entrando tra le realtà premiate da Gambero Rosso nella prestigiosa guida Gelaterie d’Italia 2026. L’insegna ligure, con sedi a Sestri Levante e Chiavari, è stata insignita oggi 19 giugno 2026 del Premio Speciale Iceteam 1927 Cattabriga “Miglior Gelato Gastronomico”, assegnato alle gelaterie che si distinguono per la capacità di sperimentare con coerenza e qualità negli abbinamenti tra dolce e salato.
Insieme a 100% Naturale sono state premiate anche Capodilatte di Vicenza e Scilò Gelateria Contemporanea di Chieti, realtà che rappresentano l’eccellenza italiana nell’interpretazione contemporanea del gelato artigianale.
Il riconoscimento valorizza il percorso di ricerca, innovazione e sostenibilità portato avanti da anni da Luca Pannozzo e dal suo team. Fin dalla sua nascita, 100% Naturale ha scelto di realizzare un gelato artigianale utilizzando esclusivamente ingredienti naturali, materie prime selezionate e produzioni attente alla stagionalità e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio ligure.
La capacità di interpretare il gelato come una vera e propria esperienza gastronomica ha permesso all’azienda di sviluppare gusti originali e abbinamenti innovativi, in cui tradizione, creatività e identità territoriale si fondono per raccontare la Liguria attraverso il gusto.
Questo premio conferma il ruolo di 100% Naturale tra le realtà più autorevoli e innovative della gelateria artigianale italiana, premiando una visione che mette al centro autenticità, qualità, sostenibilità e cultura del cibo.
«Ricevere questo riconoscimento da Gambero Rosso rappresenta per noi una grande soddisfazione e una conferma del percorso intrapreso. È un premio che condividiamo con tutto il nostro team, con i produttori che collaborano con noi e con i nostri clienti. Continueremo a investire nella ricerca e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, mantenendo sempre al centro la qualità e la naturalità dei nostri prodotti», commenta Luca Pannozzo, fondatore di “100% Naturale”.