“Con gli occhi di una farfalla di luce”, un’escursione in ricordo del professor Calzolari

Il Parco di Montemarcello, Magra e Vara propone per domenica 28 giugno (17.45-20.30) “Con gli occhi di una farfalla di luce”, un’escursione pensata per ricordare il professor Enrico Calzolari e il suo lavoro di ricerca sui Monti di San Lorenzo, a Lerici. “I partecipanti saranno accompagnati in una suggestiva passeggiata dalla località Monti Branzi alla Pieve di San Lorenzo, immersi nell’atmosfera unica del Parco – si legge nella presentazione dell’appuntamento -. Guidati dal racconto di Andrea Calzolari, guida ambientale escursionistica e figlio del professore, sarà possibile ripercorrere il celebre ‘mistero dei Monti di San Lorenzo’ e osservare il suggestivo fenomeno della Farfalla dorata che risulta in maniera più evidente nei giorni a ridosso del solstizio d’estate. L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il luogo con uno sguardo nuovo, attraverso la natura, l’osservazione del paesaggio e il ricordo di una figura che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio”. Dal 20 al 28 giugno Andrea Calzolari sarà inoltre presente sul sito per accogliere i visitatori e condividere approfondimenti sui Monti di San Lorenzo.

Programma

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