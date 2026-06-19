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“Con gli occhi di una farfalla di luce”, un’escursione in ricordo del professor Calzolari

“Con gli occhi di una farfalla di luce”, un’escursione in ricordo del professor Calzolari

La farfalla dorata

Il Parco di Montemarcello, Magra e Vara propone per domenica 28 giugno (17.45-20.30) “Con gli occhi di una farfalla di luce”, un’escursione pensata per ricordare il professor Enrico Calzolari e il suo lavoro di ricerca sui Monti di San Lorenzo, a Lerici. “I partecipanti saranno accompagnati in una suggestiva passeggiata dalla località Monti Branzi alla Pieve di San Lorenzo, immersi nell’atmosfera unica del Parco – si legge nella presentazione dell’appuntamento -. Guidati dal racconto di Andrea Calzolari, guida ambientale escursionistica e figlio del professore, sarà possibile ripercorrere il celebre ‘mistero dei Monti di San Lorenzo’ e osservare il suggestivo fenomeno della Farfalla dorata che risulta in maniera più evidente nei giorni a ridosso del solstizio d’estate. L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il luogo con uno sguardo nuovo, attraverso la natura, l’osservazione del paesaggio e il ricordo di una figura che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio”. Dal 20 al 28 giugno Andrea Calzolari sarà inoltre presente sul sito per accogliere i visitatori e condividere approfondimenti sui Monti di San Lorenzo.

Programma

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