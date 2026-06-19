Coop Liguria: l’assemblea generale dei soci approva il bilancio ed elegge il nuovo Cda

Si è tenuta oggi l’assemblea generale dei soci di Coop Liguria, che ha approvato definitivamente il bilancio 2025 della Cooperativa, chiuso con un utile consolidato di 24,9 milioni di euro. L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione, che ha confermato nel ruolo di presidente Roberto Pittalis. Come vice presidenti sono stati nominati il Direttore Finanziario di Coop Liguria, Fernando Pellegrini (vicario) e la Presidente di Talea Spa, Roberta Ferrari.

“Chiudiamo il mandato – ha detto Pittalis – con una cooperativa ancora più solida, efficiente e patrimonializzata, pronta a cogliere le eventuali opportunità di sviluppo offerte dal mercato e a mettere in campo azioni di tutela del potere d’acquisto di Soci e clienti, se la situazione internazionale ancora difficile che stiamo vivendo dovesse sfociare in un nuovo rialzo dell’inflazione. Inoltre continueremo a sostenere la collettività e il territorio, a coltivare la relazione privilegiata con le imprese locali e a investire sui giovani: negli ultimi anni ne abbiamo assunti circa 200 con contratti di apprendistato e ad altre 100 persone abbiamo offerto percorsi di crescita interna per formare i futuri manager cooperativi. Lo scorso anno abbiamo festeggiato 80 anni di storia e stiamo già guardando ai prossimi 80, perché uno dei tratti caratteristici della cooperazione è l’intergenerazionalità, cioè l’attitudine a guardare sempre al futuro”.

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