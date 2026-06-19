Dal parcheggio al museo, sei venerdì per scoprire la città di sera

Parcheggiare nei parcheggi d’interscambio delle prime periferie, salire sulla navetta per raggiungere il centro, passeggiare tra le vetrine illuminate e i negozi aperti fino a tardi, fermarsi ad assistere a uno spettacolo itinerante o a un concerto all’aperto e, perché no, concedersi anche una visita gratuita in uno dei musei cittadini. Per sei venerdì sera consecutivi la Spezia propone una sorta di “pacchetto estivo” dedicato a residenti e turisti, grazie al ritorno di “Shopping by Night”, l’iniziativa promossa da Confcommercio che animerà il centro cittadino il 26 giugno e il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio. Saranno oltre sessanta le attività commerciali che prolungheranno l’orario di apertura dalle 21 alle 23, accompagnate da concerti, esibizioni itineranti, spettacoli di danza, artisti di strada e appuntamenti pensati per rendere ancora più attrattive le serate estive nel cuore della città. L’obiettivo è offrire un sostegno concreto al commercio cittadino, puntando sulle aperture serali in un periodo caratterizzato dalle alte temperature e dall’avvio dei saldi estivi, creando al tempo stesso occasioni di svago per residenti e turisti.

L’amministrazione comunale sostiene col patrocinio l’iniziativa e, per favorire la partecipazione, garantirà l’utilizzo gratuito delle navette dai parcheggi d’interscambio Palapark e Darmipark verso il centro, oltre all’apertura gratuita serale dei musei civici. “L’apertura serale delle attività si inserisce in un periodo particolarmente vivace per la nostra città, caratterizzato da numerosi eventi estivi che richiamano cittadini e turisti. Per favorire la partecipazione e agevolare gli spostamenti senza l’utilizzo dell’auto, abbiamo potenziato il servizio navetta, che si affianca alla circolare notturna attiva per l’estate fino al 15 settembre, garantendo nel complesso un collegamento più efficiente tra i quartieri e il centro cittadino”, ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini. “Il nostro impegno è quello di sostenere le imprese locali e contribuire in modo concreto alla crescita del tessuto commerciale della città. – dichiara Sergio Camaiora, presidente della Confcommercio spezzina – Siamo molto soddisfatti del grande numero di commercianti che hanno deciso di tenere aperti i propri negozi in orario serale. Shopping by night è un’iniziativa già proposta nel 2024, oggi trova quindi una sua concreta conferma. Un ringraziamento speciale va al Gruppo Terziario Donna che, ancora una volta, ha saputo mettersi in gioco con entusiasmo e concretezza, contribuendo attivamente alla promozione delle aperture serali e dimostrando quanto l’impegno delle imprenditrici possa rappresentare un valore aggiunto per la crescita e la vitalità del commercio cittadino. Aggiungo un ringraziamento sentito anche al Comune della Spezia che ha confermato il proprio patrocinio all’iniziativa.”

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