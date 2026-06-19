Draghi, leggende e spettacoli per famiglie nel weekend di Bocca di Magra

Tre giornate dedicate alla fantasia, alle tradizioni locali e al divertimento per tutta la famiglia. Da oggi, venerdì 19 giugno, fino a domenica 21, il lungofiume e Piazza delle Capitanerie a Bocca di Magra ospitano “Mostro e Meraviglie – La leggenda del Mostro Marino di Punta Bianca”, manifestazione ispirata a un’antica leggenda del territorio e pensata per coinvolgere bambini, famiglie e visitatori. L’iniziativa trasformerà il borgo rivierasco in un percorso tra racconti, creatività e animazione. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti hobbisti, espositori e attività dedicate al pubblico, mentre il cuore della manifestazione sarà rappresentato dai laboratori creativi organizzati in collaborazione con l’associazione Abygaille.

Sabato 20 e domenica 21 giugno, a partire dalle 17.30 in Piazza delle Capitanerie, i più piccoli potranno partecipare a numerose attività dai nomi evocativi e ispirati al mondo delle fiabe e dei draghi. Tra queste “Il Cavalcadrago”, “Il Drago delle Onde”, “Le Maschere della Baia”, “La Bacchetta che addormenta il Drago” e “L’Aquilone della Luce Scova Drago”. I laboratori prevedono un contributo di 5 euro ciascuno e permetteranno ai bambini di realizzare oggetti con cui continuare a giocare anche al termine delle attività. A partire dalle ore 18 spazio anche ai racconti interattivi dedicati alla leggenda del Mostro Marino di Punta Bianca, una narrazione che affonda le radici nella tradizione orale locale e che verrà proposta in una forma coinvolgente e partecipata.

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