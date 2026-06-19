Estate di Sarzana con 280 appuntamenti: dai concerti alla Soffitta passando per le sculture di Deredia e l’omaggio a Vanoni e Paoli

Oltre 280 appuntamenti tra giugno e settembre, senza contare il Festival della Mente. Numeri che raccontano di un’estate destinata a coinvolgere residenti e visitatori in un susseguirsi di eventi, spettacoli, incontri e occasioni di socialità. Sarzana apre la stagione estiva 2026 con un calendario straordinariamente ricco e diffuso, capace di animare ogni angolo della città: dalle piazze del centro storico ai quartieri, dai chiostri alle fortezze, fino al litorale di Marinella. Un programma che conferma la vocazione della città a essere uno dei principali poli culturali e turistici del territorio.

Concerti, letteratura, filosofia, teatro, arte contemporanea, tradizioni popolari, mercati storici, street food e grandi festival compongono un mosaico di iniziative pensato per pubblici diversi e per tutte le età.

“Sarzana è una città che vive e si racconta ogni giorno attraverso la cultura, gli eventi e la partecipazione della sua comunità – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli –. L’estate è già iniziata e le tante iniziative che hanno animato il mese di giugno ne sono la dimostrazione concreta. Presentare oggi un cartellone che supera le 280 giornate di appuntamenti significa aver costruito negli anni una città dinamica, attrattiva e accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e scoperta in modo continuo, per cittadini e turisti”.

Dalla rinnovata Fortezza Firmafede alla Fortezza di Sarzanello, dal centro storico ai quartieri, Sarzana si trasforma in un grande spazio culturale diffuso, dove la valorizzazione del patrimonio si intreccia con nuove forme di produzione artistica e aggregazione sociale. La città del pensiero: grande protagonista sarà ancora una volta la parola. La rassegna Mythoslogos 2026 offrirà oltre 35 serate dedicate alla riflessione e al confronto culturale. A queste si aggiungono i dodici appuntamenti di Parole d’amore in Piazza, che porteranno a Sarzana ospiti come Iva Zanicchi, Paolo Ruffini e Donato Carrisi, insieme agli appuntamenti di Libri per Strada, ai Tolkien Studies Days e alla Sarzana Summer School. A chiudere la stagione culturale sarà, come da tradizione, il Festival della Mente, affiancato da parallelaMente e dal Festival della Mente Kids, eventi che ogni anno richiamano migliaia di partecipanti da tutta Italia. Musica protagonista: l’estate sarzanese sarà scandita da un fitto calendario di concerti e spettacoli dal vivo. Piazza Matteotti ospiterà le quattro serate del Moonland Sarzana Festival 2026, con artisti del calibro di Daniele Silvestri, Marina Rei e Alfa. Spazio anche alla grande tradizione musicale con il Sarzana Lirica Festival, che proporrà l’omaggio a Lucio Dalla e il Rigoletto nella suggestiva cornice della Fortezza Firmafede. Completano il programma il concerto finale della Live Music Academy, The Best of Guitar e gli appuntamenti del Lerici Music Festival, ospitato quest’anno nel Chiostro di San Francesco.

Tra gli eventi più attesi nella Fortezza Firmafede figurano i concerti e gli incontri del XXXI Festival Pianistico – Invito alla danza, la serata dedicata a Gino Paoli e Ornella Vanoni, e il visionario FisiKo! Festival Internazionale di Azioni Cattive. Arte diffusa e identità culturale: Sarzana conferma la propria vocazione di città d’arte con un progetto che trasforma il centro storico in una vera galleria a cielo aperto, rafforzando il dialogo culturale con Pietrasanta, con esposizioni monumentali che arricchiranno il centro storico. Accanto alla valorizzazione del patrimonio storico e religioso – come il restauro e l’esposizione del Preziosissimo Sangue di Domenico Fiasella al Museo Diocesano – trovano spazio due eventi identitari della città: la Mostra Nazionale dell’Antiquariato e la Calandriniana. Teatro, quartieri e comunità: l’offerta culturale raggiunge anche le periferie e i luoghi della vita quotidiana grazie a iniziative come Teatro sotto casa, che porterà spettacoli nelle piazze e nei circoli Arci dei quartieri. Accanto a questa esperienza, il festival interdisciplinare Smaschera 2026, ideato dal Teatro Ocra, e il Portus Lunae Art Festival alla Fortezza di Sarzanello offriranno nuove occasioni di incontro tra arte, spettacolo e comunità. Agosto, il mese degli eventi, si conferma il cuore pulsante dell’estate sarzanese. Protagonista assoluta sarà La Soffitta nella Strada, con 17 giorni consecutivi di appuntamenti, affiancata dalla Mostra Nazionale dell’Antiquariato, dalla Soffitta Library, dal Mercato di Via Bertoloni, dalla Fiera del Disco Vintage, dal Market Factory di Marinella, dal mercato creativo dei Vagabondi e dal mercatino del riuso Lo Sbaratto. Sapori, tradizioni e grandi eventi popolari: ampio spazio anche all’enogastronomia e alle eccellenze del territorio con eventi come Sarzana DOC, lo Slow Food Festival, Sarzana in Tavola organizzata da CNA, il Cocktail fest, la Festa sarda e numerosi appuntamenti dedicati allo street food tra centro storico, Marinella e quartiere Trinità. Tra i momenti più attesi dell’estate figurano inoltre le rievocazioni storiche di Sarzana Senza Tempo, che aprirà tradizionalmente di fatto l’autunno, le feste popolari della trebbiatura, La Scartozzera di San Lazzaro e le grandi notti bianche, a partire dal Compleanno Itinerante di Sarzana del 21 luglio con l’apertura straordinaria di Porta Pisana, fino al grande evento conclusivo di settembre, Remember Alhambra.

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