Festa delle Erbe di Rollo: il 20 giugno pesto al mortaio, condiun e il nuovo giallo di Bracali

Andora. Sotto gli ulivi di Rollo il suggestivo borgo di Andora, il Festival delle erbe propone sabato 20 giugno una giornata di cooking show, laboratori e musica folk.
Fra questo l’incontro (ore 18) con lo scrittore Maurizio Pupi Bracali che presenta il suo nuovo giallo “Primavera nera” edizione Delfino Moro. Una intricata ed avvincente trama ambientata a Ceriale attraverso cui l’autore riporta alla luce particolari risvolti della vita locale di un tempo. La nuova indagine del poliziotto ligure Calcagno verte sul misterioso ed efferato omicidio di un barbone sconosciuto e senza fissa dimora.