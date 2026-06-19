Gaslini, lavoratori verso nuovo sciopero. I sindacati: “Basta carenze di personale e diritti negati”

Genova. “La grave carenza di personale OSS, la mancata applicazione del CCNL al personale della ricerca e di supporto alla ricerca, la revoca delle indennità di pronto soccorso al personale della terapia intensiva neonatale, la mancanza di garanzie circa il futuro dei lavoratori precari, soprattutto di quelli che operano nei servizi oggetto di privatizzazione sono tra le principali rivendicazioni alla base dell’agitazione sindacale del personale dell’ospedale Gaslini organizzata da Fp Cgil, Uil Fp, Usb e rappresentanze sindacali unitarie”.

Queste le parole con cui inizia il comunicato stampa congiunto delle forze sindacali che rappresentano la quasi totalità dei lavoratori e lavoratrici del Gaslini e che da tempo lamentano “grave carenze di personale e precarietà”

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