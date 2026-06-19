Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, a Celle la “Passeggiata Plastic Free”

Celle Ligure. Un paese dalla parte dell’ambiente. Degli animali. Del rispetto. Prosegue un percorso preciso contro le plastiche, il degrado, la non curanza di ciò che ci sta intorno. Un percorso fatto di azioni concrete. L’ultima, nella Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine con la passeggiata ecologica Plastic Free e l’attività di sensibilizzazione sulle tartarughe marine insieme a Daniela Caracciolo di Arpal.

“Durante la camminata abbiamo purtroppo raccolto numerosi mozziconi di sigaretta, a dimostrazione di quanto sia importante continuare a prenderci cura del nostro ambiente e delle nostre spiagge. – sottolinea Martina Di Adamo di Plastic Free -. Insieme possiamo fare la differenza per la tutela dell’ambiente e delle tartarughe marine”. Niente palloncini in cielo e nastri i cui frammenti, come dimostrano studi e analisi effettuati a livello internazionale, portano a conseguenze dannose perché possono essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente la morte. Guerra alle plastiche abbandonate.

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