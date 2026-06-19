I lavoratori Psa rigettano l’ipotesi di accordo di secondo livello: necessaria nuova contrattazione

Genova, Le lavoratrici e i lavoratori del terminal PSA GP, riuniti in assemblea, si sono espressi negativamente sull’ipotesi di accordo di secondo livello. A comunicarlo Filt Cgil-Fit Cisl – Uiltrasporti che “prendono atto dell’esito della consultazione referendaria relativa all’ipotesi di accordo di secondo livello e del voto espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori”.

“Fin dall’inizio di questo percorso le nostre Organizzazioni Sindacali e la RSU hanno operato con un unico obiettivo – si legge nel comunicato stampa congiunto – rappresentare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo la massima trasparenza, il confronto continuo e il pieno rispetto della volontà democratica espressa dalla base. Per noi il voto dei lavoratori non è mai una formalità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione e democrazia sindacale. Per questo motivo il risultato emerso dalle urne deve essere rispettato senza interpretazioni o forzature. L’elevata partecipazione alla consultazione conferma ancora una volta quanto i lavoratori siano protagonisti delle scelte che riguardano il proprio futuro professionale e le proprie condizioni di lavoro”.

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