Il primo taglio del nuovo Spezia: risoluzione con Lapadula a dieci giorni dalla fine del contratto

Il commosso giro di campo con annesso abbraccio con la mascotte del Pescara Ciuffo sarà l’ultima immagine di Gianluca Lapadula come calciatore dello Spezia. A undici giorni dalla fine del suo contratto, il club ha trovato l’accordo per risolvere anticipatamente l’accordo con l’attaccante italo-peruviano, che proprio in Sud America è pronto a trasferirsi per quella che potrebbe essere l’ultima avventura della sua carriera. Pronto un contratto con l’Universitario de Deportes, club di Lima allenato da Hector Cuper.

Arrivato alla Spezia nel gennaio 2025 come colpo promozione per Luca D’Angelo, Lapadula chiude la sua avventura in maglia bianca con trentatré presenze, dieci reti e tre assist, oltre ad un lungo infortunio che lo ha allontanato dal campo nella fase cruciale della stagione dello Spezia che, forse, con lui in campo avrebbe ottenuto qualche risultato in più. “L’amarezza per il risultato non si è ancora attenuata”, scriveva solo qualche giorno fa dando il suo addio allo Spezia. Ora cambierà pagina dall’altra parte del mondo, anticipando di poco più di una settimana la naturale scadenza del contratto al 30 giugno 2026.

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