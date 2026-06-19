“Imprese hanno dimostrato responsabilità, ora ci aspettiamo che governo attui interventi annunciati”

“Ad oltre un mese dall’incontro tenutosi a Palazzo Chigi, le imprese attendono ancora indicazioni certe sui tempi e sulle modalità operative per accedere alle misure annunciate, a partire dal credito d’imposta di 300 milioni per il caro gasolio. Restano inoltre aperte questioni importanti come la costituzione della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica. A ciò si aggiunge la mancata definizione, da parte del MEF, degli importi delle deduzioni forfettarie misura indispensabile per la dichiarazione dei redditi di artigiani e micro imprese dell’autotrasportato”. Lo dichiara in una nota Stefano Ciliento, presidente di Confartigianato Trasporti La Spezia. “Per questo motivo ho saputo ieri che i vertici nazionali di Confartigianato Trasporti hanno scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al vice presidente e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti per sollecitare la rapida attuazione delle misure concordate con il governo che hanno portato alla sospensione del fermo nazionale dell’autotrasporto previsto nel mese di maggio – conclude Ciliento -. Le imprese hanno dimostrato senso di responsabilità evitando iniziative che avrebbero potuto arrecare gravi conseguenze al sistema produttivo nazionale, confidando nel rispetto degli impegni assunti dal governo, ma ora ci aspettiamo l’attuazione degli interventi annunciati e il cronoprogramma delle ulteriori misure attese dal settore”.

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